Mercato - PSG : Florentino Pérez annonce la couleur pour l’avenir de Varane !

25 juin 2021

Après Sergio Ramos, c’est Raphaël Varane qui pourrait quitter le Real Madrid et Florentino Pérez en a dit plus sur le cas de l’international français.

A 28 ans, Raphaël Varane pourrait bien imiter Sergio Ramos et quitter lui aussi le Real Madrid cet été. En effet, alors que l’international français n’a plus qu’un an de contrat, il ne semblerait pas vraiment enclin à parapher un nouveau bail. Dans cette situation, la Casa Blanca devrait alors se résoudre à se séparer de Varane, qui intéresserait du beau monde à l’instar du PSG, de Manchester United ou encore de Chelsea.

« S’il veut partir, il le dire, s’il veut rester, il le dira »