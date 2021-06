Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez revient sur le départ de Sergio Ramos !

Publié le 25 juin 2021 à 9h30 par T.M.

Désormais, Sergio Ramos n’est donc plus un joueur du Real Madrid. Président de la Casa Blanca, Florentino Pérez s’est d’ailleurs confié sur cette énorme perte.

Une grande page de l’histoire du Real Madrid a été tournée. Après avoir passé 16 ans sous la tunique merengue, Sergio Ramos a fait ses adieux il y a quelques jours désormais. Arrivé au terme de son contrat, l’Espagnol n’a pas prolongé, n’ayant jamais réussi à se mettre d’accord avec Florentino Pérez et la direction merengue pour signer un nouveau bail. Désormais, chacun va devoir passer à autre chose, mais ce départ de Sergio Ramos continue encore de faire parler et forcément, des explications ont été demandées au président du Real Madrid.

« Cela m’a fait mal »