Mercato - Real Madrid : Les vérités de Florentino Pérez sur le départ de Zidane !

Publié le 25 juin 2021 à 9h00 par T.M.

Fatigué de sa saison au Real Madrid, Zinedine Zidane a décidé de s’en aller, bien qu’il avait encore un an de contrat. Un départ sur lequel est revenu Florentino Pérez.

Bis repetita pour Zinedine Zidane ! Après avoir surpris tout le monde en 2018 en quittant le Real Madrid, l’entraîneur français a remis ça il y a quelques semaine. Au sortir d’une saison très difficile pour lui où il a sauvé sa tête à plusieurs reprises, Zidane a fait ses valises, annonçant son départ un avant la fin de son contrat qui le liait avec les Merengue. Un départ retentissant d’autant plus que quelques jours plus tard, Zizou a dit ce qu’il avait sur le coeur à travers une lettre ouverte à la presse espagnole, s’en prenant alors notamment à la direction du Real Madrid.

« Cette année a été difficile et cela l’a fatigué d’entraîner »