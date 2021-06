Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme rebondissement pour Jordi Alba !

Publié le 25 juin 2021 à 7h30 par A.D.

Pour renforcer le couloir gauche de sa défense, l'Inter penserait sérieusement à recruter Jordi Alba cet été. Une information totalement balayée par la presse italienne ce jeudi.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le FC Barcelone, Jordi Alba pourrait faire ses valises dès cet été. En effet, le latéral gauche de 32 ans figurerait sur les tablettes de l'Inter en vue du prochain mercato. Et pour obtenir gain de cause, les Nerazzurri auraient déjà monté un plan bien précis. A la peine sur le plan financier, le club emmené par Simone Inzaghi compterait inclure des contreparties dans la transaction. Et à en croire les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo , l'Inter penserait à utiliser Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic ou encore Milan Skriniar. Autant de noms qui pourraient séduire Joan Laporta, le président du FC Barcelone.

L'Inter ne voudrait pas de Jordi Alba

Ce jeudi, Nicolo Schira a lâché ses vérités sur l'avenir de Jordi Alba. Et d'après le journaliste italien, le défenseur du Barça ne serait en aucun cas dans le viseur de l'Inter. Selon ses dires, on ne devrait donc pas voir Jordi Alba porter le maillot nerazzurro la saison prochaine.