Mercato - PSG : Un scénario à la Donnarumma pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 25 juin 2021 à 7h15 par A.D.

Malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG espérerait recruter un autre milieu de terrain et aurait jeté son dévolu sur Franck Kessie. Alors que le pensionnaire du Milan AC sera en fin de contrat le 30 juin 2022, Leonardo aurait déjà formulé une offre pour une arrivée cet été. Toutefois, Franck Kessie pourrait plutôt quitter les Rossoneri dans un an lorsqu'il sera libre de tout engagement.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Franck Kessié aurait alarmé le PSG. En effet, Leonardo voudrait profiter de la situation pour récupérer le milieu de terrain du Milan AC à moindre cout cet été. D'après les dernières indiscrétions de Luca Momblano, divulguées dans Juventibus , le directeur sportif du PSG serait même déjà passé à l'action, puisqu'il aurait formulé une offre pour s'offrir les services de Franck Kessie. Toutefois, Leonardo pourrait être contraint d'attendre l'été 2022 pour obtenir gain de cause.

Un départ libre en 2022 pour Franck Kessie ?