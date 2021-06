Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a identifié son prochain chantier !

Publié le 24 juin 2021 à 19h30 par Arthur Montagne mis à jour le 24 juin 2021 à 19h32

Malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG semble bien décidé à recruter un nouveau milieu de terrain. En coulisses, Leonardo semble avoir activé différentes pistes afin de renforcer ce secteur de jeu, ce qui démontre sa volonté de réaliser un gros coup au milieu.

Après une saison en demi-teinte, le PSG compte bien redresser la barre. Il faut dire qu'une année très importante se profile pour le Qatar qui organisera la Coupe du monde en 2022. Par conséquent, QSI a bien l'intention de faire briller le PSG la saison prochaine avant son Mondial. Cela passe donc par un très gros mercato, et cela tombe bien, puisque compte tenu de la crise sanitaire, l'UEFA a décidé d'alléger le fair-play financier. L'occasion est donc trop belle pour QSI qui a décidé de rouvrir les vannes sur le mercato. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG est ainsi proche de recruter Achraf Hakimi pour 70M€, soit déjà plus que l'investissement total réalisé par le PSG l'été dernier. Et c'est encore loin d'être terminé puisque Leonardo semble avoir l'intention de renforcer de façon importante le milieu de terrain de Mauricio Pochettino.

Leonardo s'active pour recruter un milieu de terrain