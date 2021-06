Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Sergio Ramos prend forme !

Publié le 24 juin 2021 à 18h30 par B.C. mis à jour le 24 juin 2021 à 18h45

Alors que son départ du Real Madrid est acté, Sergio Ramos privilégierait une arrivée au PSG. Les négociations entre les deux parties seraient toujours en cours, et le défenseur espagnol aurait de bonnes raisons de vouloir s'engager avec le club de la capitale.

Après plusieurs étés sans mouvements majeurs, le PSG a l’intention de se rattraper sur le marché des transferts. Leonardo compte en effet injecter du sang neuf dans l’effectif de Mauricio Pochettino et a déjà réalisé une excellente affaire en bouclant l’arrivée de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool. Tout comme l’international néerlandais, Gianluigi Donnarumma devrait prochainement rejoindre le PSG en tant qu’agent libre. En attendant l’officialisation, Leonardo se penche sur ses autres pistes et touche au but pour le transfert d’Achraf Hakimi comme vous l’a révélé le10sport.com. Mais un autre gros nom est également annoncé avec insistance vers la capitale. Après 16 années de bons et loyaux services au Real Madrid, Sergio Ramos quittera officiellement le club merengue à la fin du mois, lorsque son contrat s’achèvera. Malgré une dernière saison compliquée marquée par plusieurs blessures, le défenseur de 35 ans a la cote et susciterait l’intérêt de plusieurs écuries de Premier League, à l’instar de Chelsea et des deux Manchester, mais c’est bien au PSG que l’on pourrait retrouver l’Espagnol.

Ça chauffe pour Ramos

Tous les voyants sont en effet au vert pour l’arrivée de Sergio Ramos au PSG. Comme l’a déjà révélé OK Diario il y a plusieurs jours, le défenseur espagnol disposerait déjà d’une première offre ferme du club parisien sur la table pour les deux prochaines saisons. Malgré la présence de Marquinhos et Presnel Kimpembe dans ses rangs, le PSG souhaiterait pouvoir compter sur Sergio Ramos afin d’apporter de l’expérience à l’effectif, d’autant que le futur ex-capitaine du Real Madrid reste très ambitieux pour sa fin de carrière. Ce dernier serait d’ailleurs emballé par la perspective d’une arrivée à Paris et les contacts se multiplieraient ces dernières heures selon Goal . La Cadena COPE annonçait de son côté cette semaine que Ramos aurait déjà prévenu certains joueurs de la Casa Blanca de sa venue prochaine en France. Il faut dire que le joueur a de bonnes raisons de vouloir évoluer au Parc des Princes la saison prochaine.

