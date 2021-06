Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola, Leonardo... Un très gros coup en prévision ?

Publié le 24 juin 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Très proche de Mino Raiola, Leonardo semble bien décidé à réaliser plusieurs opérations avec l'agent italo-néerlandais qui devrait bien avoir une énorme influence sur le mercato du PSG cet été.

Cet été, le Paris Saint-Germain semble avoir décidé de frapper fort sur le marché. Après une saison en demi-teinte, le club parisien souhaite renforcer de manière drastique son effectif et aller décrocher une victoire en Ligue des Champions l'année de la Coupe du monde au Qatar. C'est ainsi que Georginio Wijnaldum a débarqué libre en provenance de Liverpool, tandis que comme révélé en exclusivité par le10sport.com, un accord est proche entre l'Inter et le PSG pour le transfert d'Achraf Hakimi. Mais Leonardo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et comme lors de son premier passage au poste de directeur sportif du club parisien, le dirigeant brésilien pourrait s'appuyer sur son excellente relation avec Mino Raiola pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino.

Un gros coup en vue au milieu avec Raiola ?

Et c'est bien dans le cœur du jeu que Leonardo pourrait réaliser un énorme coup avec Mino Raiola. En effet, le PSG serait notamment dans le coup pour recruter Paul Pogba, l'une des stars de l'écurie Raiola, dont le contrat à Manchester United prend fin en juin 2022. Malgré tout, la Juventus est également intéressée par le milieu de terrain français qui attend toutefois la fin de l'Euro avant de trancher pour son avenir. Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations de Sky Sport , Leonardo s'intéresserait à un autre milieu de terrain géré par Mino Raiola, à savoir Ryan Gravenberch (19 ans), prodige de l'Ajax Amsterdam. Autrement dit, pour renforcer l'entrejeu du PSG, Leonardo pourrait bien profiter de sa relation avec l'agent italo-néerlandais.

Raiola a les clés du chantier dans les buts

Mais Mino Raiola pourrait régler un autre chantier du PSG. En effet, Leonardo a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma qui n'a pas prolongé son contrat à l'AC Milan. Une arrivée qui crée un embouteillage dans les buts parisiens puisqu'en plus de Keylor Navas et Sergio Rico, le PSG va voir revenir Alphonse Areola de son prêt à Fulham. Et cela tombe bien puisque les intérêts du portier français sont également gérés par Mino Raiola qui tentera donc de trouver une porte de sortie à Areola. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le LOSC est notamment dans le coup tandis que les pistes menant au Celta Vigo ou encore à l'Olympiakos ont également circulé. Quoi qu'il en soit, l'influence de Mino Raiola sur le mercato du PSG s'annonce très importante, d'autant plus qu'il gère également les intérêts de Moise Kean, Mitchel Bakker ou encore Xavi Simons qui sont tous au cœur des discussions avec Leonardo.