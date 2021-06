Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau coup d’accélérateur dans le dossier Hakimi !

Publié le 24 juin 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que le PSG souhaite vivement enrôler Achraf Hakimi, un nouvel élément permettrait de dire que les choses sont en train d’accélérer dans le dossier.

Renforcer le flanc droit de la défense du Paris Saint-Germain était l’une des grandes priorités de Leonardo pour cette fenêtre estivale, et le directeur sportif parisien semble en passe de boucler ce chantier dès maintenant. En effet, tandis que le PSG a fait d’Achraf Hakimi sa priorité dans cette optique, nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un accord est proche d’être trouvé entre l’Inter et les pensionnaires du Parc des Princes pour une transaction qui s’élèvera à 70 M€. Par ailleurs, un accord a été trouvé de longue date entre le joueur et le PSG, et les choses seraient désormais en train de s’accélérer.

Alejandro Camaño est à Milan !