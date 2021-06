Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Kylian Mbappé pour son avenir ?

Publié le 24 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail ce qui jette un froid sur son avenir. Mais que doit faire l'international français ?

C'est le dossier qui mobilise l'attention de tous les décideurs parisiens : l'avenir de Kylian Mbappé. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, une vente cet été sera indispensable afin d'éviter un départ libre dans un an. Mais alors que l'Euro bat son plein, Kylian Mbappé est focalisé sur l'équipe de France et ne devrait pas donner sa réponse tant que les Bleus seront en lice. Mais quelle réponse donnera-t-il au PSG ?

Quel avenir pour Mbappé ?