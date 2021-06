Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 23 juin 2021 à 17h45 par La rédaction

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain au sein du PSG, Leonardo devrait être fixé concernant les intentions de l'international tricolore très prochainement.

Alors que Leonardo serait sur plusieurs dossiers dans le sens des arrivées, le directeur sportif du PSG devrait également s’occuper de certains cas qui s’avéreraient être sur le départ. En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé voit son avenir être toujours incertain. Pourtant ce n’est pas la volonté qui manque côté parisien, Leonardo étant désireux de conserver l’international tricolore la saison prochaine tout en évitant qu’il parte libre à l’été 2022. Néanmoins, toujours aucun accord n’a été trouvé concernant une potentielle prolongation de contrat. Mais la direction parisienne devrait en savoir plus très prochainement.

« Je pense que la situation sera clarifiée après l’Euro »