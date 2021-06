Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a lâché de terribles confidences sur son avenir !

Publié le 23 juin 2021 à 15h30 par T.M.

Actuellement à l’Euro, Kylian Mbappé ne prendra aucune décision pour son avenir avec le PSG. Néanmoins, les choses auraient déjà bougé en amont et auprès de certains, l’international français aurait fait de très grosses confidences sur ses envies pour la suite de sa carrière.

Sous quel maillot évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Le flou est toujours total concernant l’avenir de l’attaquant du PSG, qui semble pourtant décidé à quitter le club de la capitale. C’est en tout cas ce qu’avait dernièrement dévoilé Daniel Riolo : « Je sais que Mbappé a demandé à partir. Mais c’est compliqué car il faut trouver un club qui a l’argent pour le payer. Il ne veut pas rester, car il ne croit pas au projet de Leonardo ». Mbappé se rapprocherait-il donc par conséquent du Real Madrid ? Pas forcément. Et la Casa Blanca en serait bien consciente. Malgré cette volonté du Français, le PSG devrait tout faire pour le retenir, quitte à le conserver dans sa dernière année de contrat. La mission du Real Madrid ne s’annonce ainsi pas simple et pour The Athletic , une source proche des Merengue a assuré que c’était « quasiment impossible » de trouver un accord pour le transfert de Kylian Mbappé.

Objectif Real Madrid !

Visiblement décidé à quitter le PSG, Kylian Mbappé n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid. Si cela ne semble pas être un secret, il l’aurait clairement exprimé auprès de certains. En effet, ce mercredi, ABC révèle une discussion entre l’attaquant parisien et un intermédiaire proche de la Casa Blanca. Et à l’occasion de cette conversation visiblement très détendue, Mbappé aurait affiché sa volonté de « triompher au plus haut niveau, d’être le numéro 1 mondial et de remporter le Ballon d’Or à plusieurs reprises ». Et pour y arriver, Kylian Mbappé saurait quoi faire : rejoindre le Real Madrid. D’ailleurs, il pourrait lancer l’opération très prochainement. Pleinement concentré sur l’Euro avec l’équipe de France, l’attaquant du PSG se penchera ensuite sur son avenir et c’est donc après la compétition continentale que Mbappé devrait entamer son forcing auprès de sa direction afin d’obtenir son bon de sortie.

Un trio avec Benzema… et Hazard !

Kylian Mbappé aurait donc les idées claires, il veut aller au Real Madrid. Et du côté de la Casa Blanca, il semble également nourrir un grand désir : former un trio exceptionnel avec Karim Benzema et Eden Hazard. Une volonté qu’il aurait également affichée lors de ses discussions avec l’intermédiaire proche de la Casa Blanca et cela n’a pas manqué d’étonner étant donné le niveau du Belge. Mais aux yeux de Mbappé, Hazard reviendra au top de sa forme pour enfin montrer toute l’étendue de son talent au Bernabeu. Et pour ce qui est de son association avec Benzema, elle est déjà en train de se créer actuellement puisque les deux internationaux se côtoient au quotidien avec l’équipe de France lors de cet Euro.