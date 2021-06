Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi prépare un coup de légende sur le marché !

Publié le 23 juin 2021 à 13h30 par La rédaction

Après le départ de Sergio Ramos, le Real Madrid pourrait se préparer à celui de Raphaël Varane. Du côté du PSG, Nasser Al-Khelaïfi aimerait accueillir les deux. Et pour éviter ce scénario, Florentino Pérez tente le tout pour le tout pour convaincre le Français, aussi suivi par Manchester United, de rester.

A Madrid, le feuilleton de l’été concernait Sergio Ramos. Après 16 ans passés au Real Madrid, le défenseur espagnol a quitté le club où il a remporté 4 Ligue des Champions. Mais en plus de Ramos, Florentino Perez pourrait perdre Raphaël Varane... Arrivé dans la capitale espagnole à seulement 18 ans, le champion du monde français aurait des envies d’ailleurs. A un an de la fin de son contrat, les dirigeants de la Maison Blanche doivent s’activer pour tenter de le prolonger. Et Florentino Perez aurait déjà lancé les négociations. Selon le journaliste de CalcioPillole , Ekrem Konur, le président madrilène se serait entretenu au téléphone avec Raphaël Varane pour le convaincre de continuer. Car en dehors de l’Espagne, l’ancien Lensois a la cote…

Le PSG et Manchester United les mieux placés

La France ou l’Angleterre, Raphaël Varane aura le choix. Si plusieurs équipes se sont manifestées, il ne resterait que deux prétendants sérieux pour accueillir le Français : Manchester United et le PSG. Pour accompagner Harry Maguire, esseulé, les Red Devils aimeraient attirer le madrilène. Côté parisien, la priorité n’est pas la même. Leonardo souhaiterait renforcer son effectif et offrir à Mauricio Pochettino une troisième solution XXL derrière Marquinhos et Presnel Kimpembe. Toujours selon Ekrem Konur, les deux clubs intéressés auraient déjà rencontré les représentants de Raphaël Varane.

La charnière Ramos - Varane recomposée ?

Et à Paris, les ambitions seraient énormes avec Raphaël Varane. Car une arrivée de l’international français ne changerait rien au dossier Sergio Ramos, libre de tout contrat. Au contraire… Le journaliste turc ajoute que Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait reformer la charnière Ramos - Varane qui a brillé pendant près de 10 ans au Real Madrid. Après avoir raflée quatre Ligue des Champions ensemble, celle qui a un temps été considérée comme la meilleure charnière au monde pourrait débarquer au PSG. Pour le moment, le dossier Sergio Ramos devrait avancer plus vite que celui de son compère qui se concentre sur l’Euro avec les Bleus. En plus de l’arrivée attendue d’Achraf Hakimi qui comme révélé par Le 10 Sport se rapproche de la ville lumière, le PSG pourrait s’offrir une paire luxueuse pour sa défense…