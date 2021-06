Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce sur l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 23 juin 2021 à 7h15 par La rédaction

Sergio Ramos va quitter le Real Madrid le 30 juin prochain. Libre de tout contrat, le joueur suscite les convoitises sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain suivrait le dossier de près.

L'avenir de Sergio Ramos est sur toutes les lèvres. Le défenseur central a officialisé son départ du Real Madrid. Libre, l'Espagnol peut désormais s'engager où il le souhaite cet été. Ramos ne manquerait pas de prétendants à travers toute l'Europe, puisque les deux clubs de Manchester, le PSG ainsi que l'AS Roma seraient sur les rangs pour recruter le joueur de 35 ans. Pour rappel, l'international espagnol (180 sélections) n'a pas été retenu pour disputer l'Euro avec la Roja . Au sein de la sélection ibérique, on s'interroge sur le futur de Sergio Ramos.

« J'espère qu'il pourra faire le meilleur choix possible »