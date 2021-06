Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho va faire une énorme demande à Sergio Ramos !

Publié le 22 juin 2021 à 19h45 par A.D.

Libre de tout contrat le 30 juin, Sergio Ramos aurait été contacté par José Mourinho, le nouvel entraineur de l'AS Rome. S'il ne rejoint pas le PSG, ou la Premier League, le capitaine du Real Madrid pourrait rejoindre les Giallorossi. Toutefois, il serait contraint de s'assoir sur une partie de son salaire pour rejoindre le Special One à la Roma.

Comme il l'a annoncé lui-même dernièrement, Sergio Ramos ne portera pas les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine merengue rejoindra un tout nouveau club cet été. D'ailleurs, il ne manquerait pas de pistes pour son avenir, puisqu'il serait suivi par le PSG et plusieurs clubs de Premier League. Par ailleurs, Sergio Ramos figurerait également sur les tablettes de José Mourinho. Mais pour rejoindre le Special One à la Roma, le vétéran de 35 ans serait contraint de faire un énorme sacrifice.

Sergio Ramos peut rejoindre l'AS Rome, mais...