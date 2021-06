Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste colossale de Leonardo plombé par José Mourinho ?

Publié le 21 juin 2021 à 12h45 par La rédaction

Désormais libre de s'engager où il le souhaite, Sergio Ramos va être l'un des feuilletons de l'été. Alors que le Paris Saint-Germain suivrait le dossier de près, José Mourinho serait à l'affut à Rome.

Sergio Ramos attise les convoitises. Le défenseur central a officialisé son départ du Real Madrid. Désormais, l'Espagnol est à la recherche de sa future destination. Le nom de l’ex-capitaine madrilène a été associé à de nombreux cadors européens depuis le début du mercato. Alors que les deux clubs de Manchester auraient déjà fait une offre à Ramos, le PSG pourrait avoir les faveurs du défenseur. Comme l'évoquait As , Ramos serait séduit à l'idée de vivre à Paris. Pour autant, Leonardo devra se méfier d'un autre concurrent de taille dans ce dossier bouillant.

Mourinho fait tout pour convaincre Ramos