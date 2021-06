Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo accélère pour boucler le transfert d'Hakimi !

Publié le 21 juin 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à recruter Achraf Hakimi, Leonardo passe aux choses sérieuses dans ce dossier. Conscient de son avantage grâce à la volonté du joueur, le directeur sportif du PSG accélère et pourrait même se rendre prochainement à Milan afin de finaliser cette transaction

Le mercato du Paris Saint-Germain s'accélère. Après avoir bouclé l'arrivée libre de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool, le club de la capitale s'apprête à annoncer celle de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien passe sa visite médicale ce lundi avant de parapher un contrat de 5 ans avec le PSG qui s'offre donc deux très jolis coups sans débourser la moindre indemnité de transfert. Une belle affaire d'un point de vue économique qui permet aux Parisiens de conserver des fonds pour investir sur la priorité de l'été : Achraf Hakimi. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les positions du PSG et de l'Inter se sont sérieusement rapprochées ces dernières heures. Et le transfert de l'international marocain s'accélère.

Hakimi veut rejoindre le PSG

Il faut dire que le PSG est bien aidé par la volonté du joueur. Le10sport.com vous révélait en effet ces derniers jours qu'Achraf Hakimi était tombé d'accord avec le club de la capitale. Une tendance confirmée dimanche par la Gazzetta dello Sport qui assure même que l'ancien joueur du Real Madrid fait le forcing pour rejoindre le PSG. Et ce lundi, c'est au tour du Corriere dello Sport de confirmer qu'Achraf Hakimi a une nette préférence pour le club parisien malgré l'intérêt de Chelsea. Un atout non négligeable sur lequel Leonardo souhaite s'appuyer pour boucler cette opération.

Leonardo passe à l'action