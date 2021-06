Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger est encore présent pour Leonardo avec Hakimi !

Publié le 20 juin 2021 à 21h10 par H.G.

Alors que le PSG a les faveurs d’Achraf Hakimi, Chelsea n’aurait toujours pas l’intention d’abandonner le dossier pour l’instant.

En quête d’un nouveau latéral droit, le Paris Saint-Germain a clairement fait d’Achraf Hakimi sa grande priorité. En ce sens, après une première offre repoussée par l’Inter, Leonardo a décidé de passer la seconde dans le dossier en transmettant une nouvelle proposition aux Nerazzurri . Et désormais, le PSG n’est plus très loin d’un accord avec l’écurie lombarde pour une transaction chiffrée à 70 M€ comme le10sport.com vous l’a annoncé, et ce dans un contexte où un accord contractuel a déjà été trouvé avec Achraf Hakimi depuis un mois.

Chelsea offrirait des contreparties intéressantes à l’Inter