Mercato - PSG : Aouar a un nouveau contrat colossal entre les mains !

Foot - Mercato - PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG aimerait arracher Houssem Aouar à l'OL le plus tôt possible. Alors qu'il est également tombé sous le charme du milieu offensif français, Arsenal lui aurait proposé un contrat à hauteur de 6M€ et chercherait désormais à trouver un terrain d'entente avec Jean-Michel Aulas.

Très performant sous les couleurs de l'OL ces dernières saisons, Houssem Aouar a tapé dans l'œil du PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale a jeté son dévolu sur le milieu offensif français il y a de longs mois. Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier, puisqu' Arsenal aimerait également s'offrir les services d'Houssem Aouar. D'ailleurs, les Gunners auraient déjà lancé les hostilités pour obtenir gain de cause.

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , la direction d'Arsenal en pincerait toujours pour Houssem Aouar. Dans cette optique, les Gunners lui auraient proposé un contrat de cinq ans de près de 6M€. Et pour boucler cette opération au plus vite, Arsenal tenterait à présent de trouver un accord avec l'OL.

Houssem #Aouar is still an #Arsenal’s target. #Gunners have offered to the french midfielder a contract until 2026 (€6M/year) and now are working to try to reach an agreement with #OlympiqueLyonnais. #transfers #AFC #OL