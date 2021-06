Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Houssem Aouar totalement relancé ?

Publié le 19 juin 2021 à 21h15 par La rédaction

Déjà annoncé sur le départ l'été dernier, Houssem Aouar pourrait quitter l'OL durant le mercato. Comme vous l'avait révélé le10sport.com en 2020, le PSG apprécie le profil du milieu, tout comme le Real Madrid. De son côté, Arsenal n'aurait pas tiré un trait sur l'international français.

Leonardo a entamé son mercato avec Georginio Wijnaldum et ne compte pas s’arrêter là. Le chantier du milieu de terrain n’est pas terminé et le directeur sportif parisien a des pistes en tête. Eduardo Camavinga et Paul Pogba seraient notamment sur la short-list du PSG , mais un autre international français pourrait être visé cet été. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité dès janvier 2020, Leonardo apprécie le profil d'Houssem Aouar, un dossier qui avait été ouvert l'été dernier. D'après les récentes informations du Daily Express , le Real Madrid serait toujours sur les rangs malgré le départ de Zinedine Zidane, et Arsenal n'aurait pas lâché le morceau non plus.

Arsenal prépare une offre