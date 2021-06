Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un protégé de Diego Simeone recruté par Leonardo ? La réponse !

Publié le 19 juin 2021 à 16h10 par T.M.

Ces derniers jours, le nom de Saul Niguez, milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, a été évoqué du côté du PSG. Pour autant, l’avenir de l’Espagnol s’écrirait loin du Parc des Princes.

Du côté du PSG, Leonardo a saisi l’opportunité pour récupérer Georginio Wijnaldum, qui était libre. Cependant, cela pourrait encore bouger au milieu de terrain et un autre joueur pourrait débarquer. Ces dernières heures, il a notamment été question d’une arrivée de Paul Pogba alors que Nasser Al-Khelaïfi aurait rencontré Mino Raiola, l’agent du joueur de Manchester United. De même, le nom d’Eduardo Camavinga est encore revenu. Ne voulant pas prolonger avec Rennes, l’international français n’aurait d’yeux que pour le PSG. Et quid de Saul Niguez ?

L’Angleterre à défaut du PSG !