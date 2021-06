Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo toujours à fond sur une star de Simeone ? La réponse !

Publié le 16 juin 2021 à 20h15 par La rédaction

Même s'il a enregistré l'arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo chercherait toujours un autre milieu de terrain. Ainsi, Saúl serait toujours sur les tablettes du directeur sportif du PSG.

Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo chercherait toujours un autre joueur au milieu de terrain. Ainsi, le directeur sportif du PSG a ciblé quelques noms : Paul Pogba, Manuel Locatelli, Rodrigo De Paul, Fabián Ruiz… En plus de ces éléments, les dirigeants parisiens n’oublieraient pas la piste menant à Saúl. Même s’il a un contrat jusqu’en 2026 et une clause libératoire de 150M€, Leonardo serait prêt à tenter sa chance avec l’Atletico de Madrid pour le joueur de 26 ans. Et cet intérêt serait toujours d’actualité.

Leonardo suit toujours Saúl