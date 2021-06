Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait une énorme crainte pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 juin 2021 à 19h45 par A.D.

Toujours sous le charme de Kylian Mbappé, Florentino Pérez espérerait plus que tout le recruter lors de la prochaine fenêtre de transferts. Selon la presse espagnole, le président du Real Madrid redouterait que ce soit cet été ou jamais pour le numéro 7 du PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait être vendu cet été par le PSG s'il ne prolonge pas au plus vite. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient être contraints de vendre leur numéro 7 lors du prochain mercato estival pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid. En effet, Florentino Pérez voudrait plus que jamais recruter Kylian Mbappé cet été et estimerait que ce serait sa seule chance de pouvoir obtenir gain de cause avec le crack français.

Pour Pérez, c'est maintenant ou jamais avec Kylian Mbappé