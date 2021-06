Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola et Leonardo préparent un été de folie !

Publié le 16 juin 2021 à 18h30 par Arthur Montagne mis à jour le 16 juin 2021 à 19h06

Très proche de Mino Raiola, Leonardo devrait encore s'entretenir régulièrement avec l'influent agent cet été. Plusieurs dossiers sont sur le feu, de Gianluigi Donnarumma à Moise Kean en passant par Alphonse Areola et Xavi Simons. Mais ce n'est pas tout.

Depuis l'arrivée de QSI au PSG en 2011, Mino Raiola s'est petit à petit fait sa place à Paris. Proche de Leonardo, l'agent italo-néerlandais a ainsi rapidement envoyé certains de ses joueurs à Paris. Ainsi, Maxwell et Zlatan Ibrahimovic ont rejoint le PSG en 2012. Deux des principaux joueurs de Mino Raiola se retrouvent donc au PSG, mais l'association ne va pas s'arrêter là puisqu'en 2017, alors que Marco Verratti fait le forcing pour quitter le club, s'affichant même en Une de Mundo Deportivo , la direction parisienne refuse de céder son milieu de terrain au Barça et lui impose de changer d'agents. Résultat, l'Italien se serait séparé de Donato Di Campli, son représentant de toujours, et confie ses intérêts à... Mino Raiola. Et depuis le retour de Leonardo au poste de directeur sportif du PSG en 2019, les transactions avec Mino Raiola se confirment, notamment cet été.

Donnarumma-Areola, Raiola s'occupe de tout

Le premier gros dossier que Mino Raiola a négocié avec Leonardo est celui de Gianluigi Donnarumma. En effet, après avoir refusé de prolonger à l'AC Milan, le portier italien est libre et va s'engager avec le PSG dans les prochaines heures. Une arrivée qui va forcément chambouler la hiérarchie des gardiens de but à Paris et qui bouche encore plus l'horizon d'Alphonse Areola dont les intérêts sont gérés par... Mino Raiola. Après avoir réussi à placer le Champion du monde à Fulham, où il a été prêté une saison, l'agent italo-néerlandais va de nouveau devoir trouver une porte de sortie à Alphonse Areola, et plus probablement par le biais d'un transfert définitif cette fois-ci.

Simons et Kean, les autres dossiers chauds