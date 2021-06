Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut y croire pour Raphaël Varane !

Publié le 16 juin 2021 à 17h15 par B.C.

Alors que le PSG s’intéresserait à Raphaël Varane, ce dernier serait encore loin d’une prolongation avec le Real Madrid.

Après Georginio Wijnaldum, Leonardo s’apprête à boucler l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, proche de s’engager pour les cinq prochaines années avec le PSG, et le directeur sportif parisien n’a pas l’intention de s’arrêter là. D’après la presse étrangère, le club de la capitale suivrait de près la situation de Raphaël Varane, engagé avec le Real Madrid jusqu’en 2022. Alors que Florentino Pérez cherche à prolonger le défenseur français pour éviter de le voir partir libre dans un an, les négociations sont à l’arrêt, ce qui pourrait inciter le club merengue à se séparer de Varane dès cet été, et cela n’a pas échappé au PSG, qui a l’occasion de frapper un grand coup.

Aucun accord pour Varane