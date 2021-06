Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait fait une énorme annonce à Florentino Pérez !

Publié le 16 juin 2021 à 13h15 par T.M.

Ayant visiblement la tête tournée vers le Real Madrid, Kylian Mbappé l’aurait déjà bien fait savoir à Florentino Pérez, président de la Casa Blanca.

Actuellement à l’Euro avec l’équipe de France, Kylian Mbappé l’a clairement fait savoir : il ne pense actuellement pas à son avenir au PSG. Néanmoins, la question reste d’actualité et au centre de toutes les rumeurs. Tandis que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi font tout pour prolonger Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022, la tendance semble plutôt le rapprocher d’un départ cet été au Real Madrid. Et en coulisse, l’attaquant de 22 ans aurait fait une énorme annonce.

Un trio Mbappé-Benzema-Hazard ?