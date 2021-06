Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est imminent pour la nouvelle recrue de Longoria !

Publié le 16 juin 2021 à 9h30 par T.M.

Ayant déjà officialisé un accord pour l’arrivée de Gerson, l’OM pourrait très rapidement annoncer l’arrivée de Konrad de la Fuente, en provenance du FC Barcelone.

Ça s’anime de tous les côtés à l’OM ! Sur la Canebière, le mercato estival avait d’ailleurs débuté très fort avec l’officialisation d’un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Mais du côté de Marseille, pas moins de 11 recrues sont attendues comme l’a fait savoir Pablo Longoria. Le président phocéen a donc du travail et en coulisse, il s’activerait sur tous les fronts. Ayant de nombreux chantiers à résoudre, Longoria scrute un peu partout pour trouver des renforts à Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’OM serait d’ailleurs sur le point d’enregistrer une deuxième recrue.

C’est quasiment fait !