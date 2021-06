Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait à quoi s'en tenir pour ce protégé de Jorge Mendes !

Publié le 16 juin 2021 à 4h45 par T.M.

Depuis quelques jours, un intérêt de l’OM est annoncé pour Rafael Leao. Mais pour s’offrir le buteur du Milan AC, Pablo Longoria devra sortir le chéquier.

Ça s’anime du côté de l’OM. Alors que le club phocéen a déjà officialisé l’arrivée de Gerson, d’autres recrues sont attendues. D’ici peu, c’est Konrad de la Fuente qui devrait débarquer en provenance du FC Barcelone et cela pourrait encore bouger dans le secteur offensif. Pour cela, Pablo Longoria regarderait notamment du côté du Milan AC, ayant même déjà bougé ses pions auprès de Jorge Mendes pour faire venir Rafael Leao, lui l’ancien attaquant du LOSC.

« Ça sera plus 30 que 25 millions d’euros »