Mercato - OM : Pablo Longoria a tranché pour ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 15 juin 2021 à 19h10 par B.C.

Après une belle saison au RC Lens, Séko Fofana serait dans le viseur de l’OM. Cependant, Pablo Longoria n’a pas l’intention de se précipiter dans ce dossier.

C’est un été très mouvementé qui attend l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria s’est déjà montré actif sur le marché en trouvant un accord de principe avec Flamengo pour le transfert de Gerson, l’une des priorités de Jorge Sampaoli. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’opération pourrait se chiffrer à 30M€ bonus compris, et l’OM compte bien enchaîner désormais. Le club phocéen s’intéresserait notamment à Séko Fofana, qui sort d’une belle saison avec le RC Lens. Mais chez les Sang et Or , un départ du milieu de terrain n’est pas au programme, de quoi placer Longoria en difficulté, même si ce dernier n’aurait pas tiré un trait sur cette piste.

L’OM scrute toujours Fofana, mais…