EXCLU - Mercato : Ce que l’OM va vraiment dépenser pour Gerson !

Gerson et l’OM, c’est fait. Et même si les Marseillais se sont faits peur jusqu’au bout, le crack de Flamengo portera bien les couleurs phocéennes contre un très joli chèque… En voici tous les détails.

L’OM et Flamengo sont d’accord depuis deux semaines sur le transfert de Gerson. Comme révélé par le10sport.com le 22 mai, les deux clubs se sont entendus sur une somme de 30 millions d’euros pour permettre au milieu de terrain brésilien de 24 ans de rejoindre l’effectif de Jorge Sampaoli, qui en a fait son absolue priorité depuis des mois. Dans le même temps, l’OM a également trouvé un accord salarial avec le joueur et un contrat de 5 saisons. Il ne restait qu’à finaliser un problème d’agents et de commissions. Sauf qu’entre temps, l’Atletico de Madrid est arrivé, avec une offre similaire à celle de l’OM. Une proposition qui a permis à Flamengo de négocier à nouveau… Et d’obtenir de meilleures conditions pour le transfert de son joyau.

L’OM va dépenser 30 M€, Flamengo conserve 25%

Selon nos informations, voici les contours très précis du deal convenu entre l’OM et Flamengo pour le transfert de Gerson :



- Un montant fixe de 20 millions d’euros pour acquérir 65% du joueur

- 5 millions d’euros de bonus, à payer après une saison passée à l’OM, pour acquérir 10% du joueur en plus, soit 75%

- 5 millions d’euros de bonus divers, liés aux performances de Gerson à l’OM

- Un montant total de 30 millions d’euros. Flamengo conserve donc 25% sur la prochaine revente de Gerson



D’après nos sources, l’OM a tout tenté pour acheter la totalité de Gerson et ne laisser aucun pourcentage à la revente à Flamengo. Mais le club brésilien a bien conscience de son potentiel et a tenu sur ce point. Au final, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli parviennent à obtenir l'essentiel : la venue du joueur. L'OM ne sortira "que" 20 millions d'euros dans un premier temps, la suite dans les saisons à venir. Une grosse dépense, malgré tout, qui donne le ton d'un mercato où le club a de solides ambitions. Après Gerson, un second milieu de terrain va arriver. Le dossier Guendouzi est en première ligne mais l'OM se heurte aux exigences d'Arsenal, plus gourmand que prévu...