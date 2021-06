Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va lancer la deuxième phase de son recrutement !

Publié le 6 juin 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Selon plusieurs médias, l'OM serait sur le point de renforcer son milieu de terrain et d'officialiser les transferts de Gerson et de Thiago Almada. Mais le mercato estival est loin d'être terminé pour le club marseillais, qui devrait renforcer d'autres secteurs de jeu.

« L'idée est de jouer avec des éléments de qualité et de recruter avec nos moyens. Si on ne met pas les moyens, le projet va échouer, c'est certain, mais le plus important est de parler franchement avec les gens et de savoir comment on va se préparer. Assurément, nous n'aurons pas le budget des grands clubs » déclarait Jorge Sampaoli au sujet du recrutement marseillais le 8 avril dernier. L’OM n’a pas le budget d’un PSG, mais Frank McCourt a bien l’intention de faire un effort financier pour aider Pablo Longoria dans sa tâche. Selon le journaliste de RMC , Mohamed Bouhafsi, Frank McCourt a l’intention d’injecter 80M€ et permettre au président marseillais de renforcer l’équipe. Le dirigeant espagnol compte se montrer actif durant la prochaine session de transferts puisque de nombreux départs sont attendus et plusieurs secteurs seront affaiblis. Comme indiqué par l a Provence , l’OM recherche sur le marché un gardien capable de prendre la succession de Steve Mandanda, un latéral droit et un latéral gauche, un avant-centre, mais aussi des renforts au milieu de terrain.

Gerson et Thiago Almada vers l'OM

Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria s’est concentré sur le recrutement de milieux de terrain et serait sur le point de boucler deux dossiers. Comme annoncé par le 10 Sport le 22 mai dernier, l’OM a trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Agé de 24 ans, le milieu de terrain va rejoindre l’effectif de Jorge Sampaoli la saison prochaine et signer avec le club marseillais un contrat de cinq ans. Flamengo espèrerait juste conserver Gerson jusqu’au 10 juillet prochain afin qu’il puisse disputer les huit prochaines rencontres de championnat. Le recrutement marseillais a pris un accent sud-américain puisqu’un joueur argentin serait également sur le point de poser ses valises à Marseille. Comme indiqué par El Show de Velez , Thiago Almada aurait trouvé un accord total avec l’OM. Son agent est en France depuis plusieurs jours et serait sur le point de boucler ce deal. Comme indiqué par le journaliste argentin Facundo Jauregui, il serait question d’un transfert de 15M€ + 2M€ de bonus et d'un contrat de cinq ans. Pablo Longoria espère officialiser l’arrivée de ces deux joueurs dans les prochains jours. Selon nos informations, le responsable pourrait également enregistrer l'arrivée de Mattéo Guendouzi (Arsenal) avant de se concentrer sur la suite de son recrutement.

Le recrutement d'un latéral gauche, nouvelle priorité de Longoria ?