Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est prévenu pour cette pépite de Bundesliga !

Publié le 6 juin 2021 à 16h10 par D.M.

Selon la presse allemande, l'OM s'intéresserait à Anselmo Garcia McNulty, qui évolue à Wolfsburg. Un défenseur central prometteur, mais trop tendre pour évoluer avec l'équipe de Jorge Sampaoli selon un spécialiste du football irlandais.

Pablo Longoria pourrait faire coup double dans les prochains jours. Comme indiqué par plusieurs médias, l’OM aurait bouclé le dossier Gerson, qui devrait signer un contrat de cinq ans dans les prochaines heures. Selon la presse sud-américaine, le club marseillais serait également tout proche de s’offrir Thiago Almada, sous contrat avec le Velez Sarsfield. Le président de l’OM ne compte cependant pas s’arrêter en si bon chemin et des contacts ont été entamés avec Arsenal pour le transfert de Mattéo Guendouzi selon nos informations exclusives. Longoria devrait enregistrer l’arrivée de plusieurs renforts au milieu de terrain d'ici la fin du mercato, mais le dirigeant a également l’intention de renforcer la défense centrale.

« Quel que soit son futur club, il doit, dans un premier temps, intégrer une réserve »