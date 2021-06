Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gérard Lopez en course pour le rachat de l'ASSE ?

Publié le 6 juin 2021 à 14h10 par D.M.

En lice pour racheter les Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez se serait penché sur la situation de plusieurs clubs et notamment celle de l'ASSE.

A la tête de l’ASSE depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont prêts à passer la main comme ils l’ont indiqué dans une lettre ouverte publiée dans les colonnes du Progrès en avril dernier. Les deux dirigeants veulent vendre le club stéphanois et sont à l’écoute des offres. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 1er juin dernier, des investisseurs asiatiques sont prêts à dépenser 100M€ pour racheter la formation et assumer son endettement. Mais un visage bien connu de la Ligue 1 se serait également intéressé à la situation des Verts

Gérard Lopez se serait penché sur l'ASSE