Mercato - Real Madrid : Mbappé, Alaba... Benzema envoie un message clair à Perez !

Publié le 6 juin 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Interrogé sur le mercato du Real Madrid, Karim Benzema espère que le club espagnol pourra enregistrer l'arrivée de nouvelles recrues cet été et notamment celle de Kylian Mbappé, objectif numéro un de Florentino Perez.

Le Real Madrid a vécu une année très compliquée sous les ordres de Zinédine Zidane. Le club espagnol a terminé la saison sans remporter le moindre trophée. Eliminée en demi-finale de Ligue des champions par le futur vainqueur de la compétition, Chelsea, la Casa Blanca n’a pas réussi à coiffer sur le poteau l’Atlético pour remporter le championnat d’Espagne. Désormais, les dirigeants du Real Madrid ont la tête tournée vers la suite et notamment sur le prochain mercato estival. Discret lors des dernières sessions de transferts en raison notamment de la crise du Covid-19, Florentino Perez voudrait ouvrir une nouvelle ère avec Carlo Ancelotti comme entraîneur et devrait renforcer l’équipe première comme l’a laissé entendre Karim Benzema.

« L'objectif est de s'améliorer chaque année pour gagner des titres »

Interrogé sur le prochain mercato estival, Karim Benzema a indiqué que les dirigeants pourraient enregistrer l'arrivée de renforts pour permettre à l'équipe de remporter des titres. « Si nous regardons cette dernière saison, nous avons joué la Liga jusqu'à la dernière journée et nous avons été très proches de la gagner. Nous avons atteint les demi-finales de la Ligue des champions, nous avons été battus par Chelsea qui a ensuite remporté la Ligue des champions, nous avons eu soixante blessures et nous n'avons jamais eu toute l'équipe, donc c'était difficile. Maintenant, si le club considère qu'il doit se renforcer, il peut le faire, mais l'objectif est de s'améliorer chaque année pour gagner des titres et nous pouvons le faire. Nous devons le faire » a confié l’attaquant français dans un entretien à Marca . Le Real Madrid a déjà réussi un premier coup en mettant la main sur David Alaba, libre à partir du mois de juin. « C'est un très bon joueur, il a joué huit ou neuf ans avec le Bayern, il a remporté de nombreux titres. C’est un renfort de taille » a déclaré Benzema au sujet de l’international autrichien. Mais le Real Madrid compte frapper fort en s’offrant l’un des meilleurs joueurs du monde.

