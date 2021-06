Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema en rajoute une couche pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 6 juin 2021 à 8h45 par D.M.

Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole, Karim Benzema a, encore une fois, été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid.

Actuellement à Clairefontaine pour préparer l’Euro, Karim Benzema est un homme heureux. De retour en équipe de France, l’attaquant du Real Madrid espère remporter son premier trophée avec la sélection aux côtés notamment de Kylian Mbappé, un joueur qu’il pourrait retrouver au Real Madrid la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le joueur de 22 ans n’a toujours pas prolongé son bail avec le club parisien. Selon plusieurs médias, Mbappé voudrait obtenir des garanties sportives de la part de Leonardo avant de donner son accord. Dans le cas contraire, le champion du monde pourrait prendre la direction du Real Madrid, qui espère l’accueillir dès cet été.

« Mbappé serait bien sûr le bienvenu au Real Madrid »