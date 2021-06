Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, transfert... Benzema ne lâche plus Mbappé !

Publié le 6 juin 2021 à 2h15 par A.M.

De retour en équipe de France, Karim Benzema a découvert Kylian Mbappé. Et visiblement, il souhaite désormais évoluer à ses côtés en club aussi.

Quasiment six ans après sa dernière apparition en équipe de France, Karim Benzema a finalement été rappelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro. L'occasion pour l'attaquant du Real Madrid de découvrir Kylian Mbappé et de lui lancer un appel du pied pour cet été. « On verra ce qu’il se passe. Mais en tout cas, c’est le bienvenu à Madrid ! En tout cas, il a toutes les qualités pour être un joueur du Real Madrid un jour j’espère » confiait-il à RTL ces derniers jours.

Benzema attend Mbappé