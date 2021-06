Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec ce joueur du FC Barcelone !

Publié le 5 juin 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que le PSG s’est vu proposer les services de Miralem Pjanic, le FC Barcelone n’aurait pas la moindre intention de le conserver dans son effectif cet été.

Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un échange contre Arthur Melo avec la Juventus, Miralem Pjanic a passé une première saison plus que délicate au FC Barcelone. Ronald Koeman ne comptait effectivement pas sur lui, chose qui a conduit l’ancien joueur de l’AS Roma à ne disputer que 1285 minutes toutes compétitions au cours de l’exercice 2020/2021. De ce fait, l’international bosnien n’aurait pas l’intention de s’éterniser en Catalogne et souhaiterait changer d’air au plus vite. Dans cette optique, comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG et Chelsea ont été sondés par ses agents dans l’optique de l’accueillir, chose à laquelle les deux écuries ne se sont pas montrées fermées.

Miralem Pjanic est poussé vers la sortie par le FC Barcelone