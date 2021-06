Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une voie royale pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 5 juin 2021 à 18h45 par Th.B.

Bien que les agents de Cristiano Ronaldo aient proposé ses services au Real Madrid ainsi qu’à Manchester United en marge d’un transfert, le PSG serait à ce jour la destination la plus probable du quintuple Ballon d’or.

Cristiano Ronaldo pourrait être, avec Kylian Mbappé et Harry Kane, l’une des grosses attractions du mercato estival. En effet, les trois joueurs semblent être sur le départ de leurs clubs respectifs, à savoir le PSG, Tottenham et la Juventus. En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame préparerait son transfert à en croire Duncan Castles lorsque ses agents scrutent le marché afin de lui trouver une porte de sortie comme le10sport.com vous le révélait le 20 mai dernier. Le Real Madrid et Manchester United auraient vu les agents de Cristiano Ronaldo leur proposer les services du Portugais.

Le Real Madrid et United hors jeu ?