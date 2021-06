Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo offert sur un plateau à Leonardo ?

Publié le 5 juin 2021 à 16h45 par Th.B.

Alors que le PSG en pincerait pour Cristiano Ronaldo, la Juventus serait prêt à vendre sa star pour des raisons financières.

Depuis l’arrivée de QSI à l’été 2011, l’un des rêves des propriétaires parisiens aurait été de recruter Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. À plusieurs reprises, les noms des sextuple et quintuple Ballons d’or ont été liés au PSG et en ce qui concerne Ronaldo, il en faut pas remonter plus loin que l’été dernier, moment où la Juventus est sortie par la petite porte de la Ligue des champions au stade des 1/8èmes de finale. Une nouvelle fois éliminée en 1/8èmes, la Vieille Dame pourrait se séparer de Cristiano Ronaldo au cours du mercato estival, soit à une année de l’expiration de son contrat.

La Juventus voudrait se débarrasser de Cristiano Ronaldo