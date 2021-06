Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare le terrain pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 juin 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Après avoir bouclé l'arrivée de David Alaba, le Real Madrid a l'intention de se concentrer exclusivement sur le dossier Kylian Mbappé et prépare doucement le terrain pour sa venue cet été.

Le mercato estival n’a pas encore débuté, mais les rumeurs se multiplient du côté du PSG. Entre les spéculations sur l’avenir de Mauricio Pochettino, de Leonardo et de Kylian Mbappé , en passant par le recrutement de joueurs comme Achraf Hakimi (Inter), le club parisien devrait faire parler de lui durant les prochains mois. Les dirigeants parisiens ont bien l’intention de se montrer actif cet été afin de bâtir une équipe capable de remporter la prochaine Ligue des champions, dont la finale aura lieu quelques jours avant la Coupe du monde organisé au Qatar. Et pour atteindre les sommets, le PSG compte sur Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le joueur n’a toujours pas prolongé son bail, et pour cause. L’ailier voudrait obtenir des garanties sportives de la part de ses dirigeants avant de donner son accord. « Ce que je veux moi, c’est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est vraiment solide autour de moi, et c’est le plus important. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial » confiait-il le 23 mai au micro de Canal + . Mais à en croire la presse espagnole, Mbappé aurait déjà pris sa décision.

Le Real Madrid demande à Mbappé de ne pas prolonger

Pour les médias espagnols, Kylian Mbappé ne devrait pas prolonger son contrat avec le PSG et continuera à refuser les propositions de Leonardo. Comme l’indique Ok Diario ce samedi, le Real Madrid aurait demandé au joueur de ne pas signer de nouveau bail avec le PSG, le club espagnol ne voulant pas faire de folies cet été. Le président de la formation merengue, Florentino Perez se montrerait confiant dans ce dossier et se sait en position de force. En effet le média précise que le club parisien ne prendra pas de risque et vendra Kylian Mbappé cet été afin d’éviter de le voir partir libre l’année prochaine. Journaliste d’ El Chiringuito , Pipi Estrada va plus loin et annonce que le joueur devrait annoncer son départ vers le Real Madrid durant l’Euro. « Kylian Mbappé annoncera pendant l'Euro qu'il rejoindra le Real Madrid » a-t-il confié. Pour préparer son arrivée en Espagne, le Real Madrid entend bien faire le ménage dans son effectif.

Une vague de départs est attendue au Real Madrid