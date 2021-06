Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de froid dans le dossier Achraf Hakimi ? La réponse !

Publié le 5 juin 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 5 juin 2021 à 12h53

Alors que le PSG aurait fait d’Achraf Hakimi sa grande priorité en ce début de mercato estival, tout indique que le club de la capitale est en train de temporiser dans le dossier. Mais cela ne remettrait aucunement en question l’arrivée de l’international marocain à Paris.

Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un prêt en provenance de l’AS Roma, Alessandro Florenzi n’a pas convaincu au Paris Saint-Germain cette saison. Pas plus que Thilo Kehrer et Colin Dagba, qui n’apparaissent pas comme des titulaires en puissance pour occuper le flanc droit de la défense parisienne. De ce fait, le premier cité va retourner en Italie et ne verra pas son option d’achat fixée à 9 M€ être levée, tandis que le PSG doit se lancer en quête d’un nouveau latéral droit. Et visiblement, en ce début de mois de juin, Leonardo a déjà trouvé la perle rare en la personne d’Achraf Hakimi. Vingt-deux ans, profil offensif, techniquement propre… Le joueur de l’Inter a tout pour plaire ! C’est pourquoi le PSG aurait décidé de passer à l’action pour l’arracher aux Nerazzurri qui, afin assainir leurs comptes, sont ouverts à l’idée de vendre le joueur qu’ils ont recruté au Real Madrid l’été dernier.

L’Inter serait sans nouvelles du PSG…

Cependant, si la piste Achraf Hakimi a été évoquée avec insistance du côté du PSG la semaine dernière, les bruits se sont quelque peu calmés ces derniers jours. Et cela ne serait pas le fruit du hasard si l’on en croit les informations dévoilées par Il Corriere dello Sport ce samedi. En effet, le quotidien sportif italien indique que l’Inter serait sans nouvelles du club parisien depuis la semaine dernière, moment où une première offre à hauteur de 70 M€ bonus compris aurait été transmise par Leonardo. L’Inter réclamerait pas moins de 80 M€ pour laisser partir l’international marocain, chose qui pousserait le club lombard à attendre que le PSG améliore sa proposition. Dans le même temps, Chelsea, également annoncé comme séduit par la perspective d’enrôler Achraf Hakimi, n’aurait pas encore réellement bougé ses pions. Mais l’Inter espèrerait que les Blues s’activent quelque peu afin de secouer les pensionnaires du Parc des Princes.

… mais Paris reste en pole position !

Quoi qu’il en soit, la vente d’Achraf Hakimi serait désormais considérée comme quelque chose d’acté du côté de l’Inter à en croire les informations de La Gazzetta dello Sport . Le quotidien au célèbre papier rose indique effectivement que le natif de Madrid passé par le Borussia Dortmund sera vendu d’ici la fin de l’Euro, et ce alors que les Nerazzurri s’activent dans le même temps pour recruter Emerson Palmieri à Chelsea afin de consolider le côté gauche de leur défense. Le panorama demeurerait le même dans le dossier : un PSG en pole position et Chelsea à l’affut. Finalement, selon La Gazzetta dello Sport , la seule inconnue restant à résoudre serait celle du montant final qu’atteindra la transaction pour le départ de celui qui sera la seule grosse vente de l’Inter cet été.

« L'Inter et le PSG ne sont pas loin »