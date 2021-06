Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a déjà tout prévu pour Gerson !

Publié le 5 juin 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Comme annoncé par le 10 Sport, Gerson devrait être la première recrue estivale de l'OM. Le milieu de terrain devrait rejoindre Marseille dans les prochaines heures et signer un contrat de cinq ans avec le club phocéen.

Le mercato estival n’ouvrira ses portes que le 9 juin prochain, mais Pablo Longoria s’est déjà mis au travail pour tenter de bâtir la meilleure équipe possible en vue de la prochaine saison. Le président de l’OM compte bien se montrer actif et a l’intention de renforcer la quasi-totalité des postes à l'instar du milieu de terrain. Alors que Boubacar Kamara pourrait faire ses valises, et qu’Olivier Ntcham et Michaël Cuisance ne seront pas conservés, le club marseillais cherche des renforts dans l’entrejeu et plusieurs dossiers sont bien avancés. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’OM a entamé des négociations avec Arsenal pour Mattéo Guendouzi, qui ne rentre plus dans les plans de Mikel Arteta. Les discussions avancent, même si les Gunners se montrent gourmands dans ce dossier. Les noms de Thiago Almada (Velez Sarsfield) ou encore d’Arturo Vidal (Inter) sont aussi évoqués, mais la première recrue estivale de la formation phocéenne devrait être Gerson.

Le transfert de Gerson bouclé ce week-end

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Gerson va poser ses valises à Marseille dans les prochaines heures, malgré l'irruption de l'Atlético de Madrid dans ce dossier. Le journaliste Mohamed Bouhafsi annonçait ce vendredi que les derniers détails étaient en train d’être réglés et qu’un accord total serait sur le point d’être trouvé entre l’OM et Flamengo. Une information confirmée ce samedi par la Provence , mais aussi pa r L’Equipe . Les discussions entrent dans leur dernière ligne droite et l’officialisation pourrait intervenir d’ici la fin du week-end. Gerson devrait signer un contrat de cinq ans avec l’OM pour un transfert estimé finalement à 20M€. La formation marseillaise souhaiterait l’accueillir le plus vite possible et l’intégrer à l’effectif de Jorge Sampaoli, mais le joueur brésilien de 24 ans aurait demandé à disputer la Copa Libertadores avec Flamengo avant de débarquer en France. Pour l’heure, les deux parties ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente sur cette question, mais le transfert ne devrait pas être remis en cause pour le plus grand bonheur de Jorge Sampaoli.

«Sampaoli veut le mettre au cœur du jeu, un peu comme l'était Luis Gustavo»