Mercato - OM : Pablo Longoria confronté au départ d'une pépite ?

Publié le 5 juin 2021 à 0h30 par D.M.

Formé à l'OM, Alexandre Phliponeau pourrait quitter Marseille afin de trouver du temps de jeu. Le milieu de terrain serait notamment en contact avec le SC Bastia.

Pablo Longoria a pour ambition de renforcer la quasi-totalité des secteurs de jeu et notamment le milieu de terrain. Plusieurs renforts sont attendus dans les prochaines semaines du côté de l’OM et devraient permettre à Jorge Sampaoli d’avoir plus d’options la saison prochaine. Les arrivées de Gerson (Flamengo) et de Mattéo Guendouzi sont en très bonne voie même si Arsenal se montre gourmand pour le milieu de terrain français selon nos informations. Difficile donc pour certains jeunes du centre de formation de l’OM de se faire une place dans l’équipe première.

Phliponeau vers le SC Bastia ?