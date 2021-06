Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien un gros coup avec ce joueur de Premier League !

Publié le 4 juin 2021 à 18h10 par D.M.

L'OM souhaite renforcer sa défense centrale et aurait notamment ciblé William Saliba, prêté par Arsenal à l'OGC Nice cette saison.

L’OM a lancé son mercato estival ! Le club marseillais cherche à renforcer son milieu de terrain et est proche d’enregistrer les arrivées de Gerson (Flamengo), mais aussi de Mattéo Guendouzi, même si Arsenal se montre gourmand selon nos informations exclusives. Et en marge de ces discussions avec les Gunners , l’OM aurait évoqué la situation de William Saliba, qui plait à Pablo Longoria à en croire L’Equipe . En effet, le président marseillais pourrait recruter le joueur prêté à l'OGC Nice afin de pallier les possibles départs de Duje Caleta-Car et de Leonardo Balerdi.

« Saliba ? L’OM souhaite le recruter »