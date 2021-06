Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite de Pochettino pourrait rebondir en Ligue 1 !

Publié le 5 juin 2021 à 1h15 par La rédaction

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2024, Timothée Pembélé pourrait quitter le PSG cet été sous la forme d'un prêt, pour gagner du temps de jeu et s’aguerrir dans un effectif moins dense. Plusieurs clubs de Ligue 1 seraient intéressés, dont le FC Metz.

Comme pour la plupart des jeunes qui sortent du centre de formation du PSG, s’imposer et jouer régulièrement dans un effectif de haut niveau est très compliqué. Timothée Pembélé, 18 ans, n’est pas une exception et n’a pu participer qu’à six petits matchs cette saison. 380 minutes au total en Ligue 1 pour le défenseur parisien, qui pourrait avoir des envies d’ailleurs dès cet été. Si le PSG parvient à se renforcer dans le secteur défensif comme espéré par Leonardo, Timothée Pembélé aura une raison de plus de vouloir partir pour trouver du temps de jeu, et s’aguerrir. Le titi parisien intéresserait déjà plusieurs clubs de Ligue 1.

Le FC Metz intéressé par Pembélé