Mercato - Barcelone : Ça coince pour le départ de cet indésirable de Koeman !

Publié le 5 juin 2021 à 1h00 par La rédaction

Cherchant toujours à renflouer ses caisses, le FC Barcelone compterait sur les départs de quelques indésirables, à l'instar de Junior Firpo. Le latéral gauche intéresserait l'AC Milan. Néanmoins, les négociations coinceraient entre les deux clubs.

Le FC Barcelone a déjà enregistré quelques arrivées cet été. Néanmoins, Joan Laporta souhaiterait toujours se renforcer et s’intéresserait notamment à Alexander Isak ou encore Pau Torres. Cependant, ces pistes sont coûteuses, et par conséquent, le président des Blaugrana miserait sur les départs de certains indésirables de Ronald Koeman comme Junior Firpo. Le joueur de 24 ans susciterait notamment l'intérêt de l'AC Milan, mais les négociations ne seraient pas simples.

Ça bloque entre l’AC Milan et le Barça pour Firpo