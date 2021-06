Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Toko-Ekambi pourrait rejoindre une destination inattendue !

Publié le 4 juin 2021 à 22h05 par La rédaction mis à jour le 4 juin 2021 à 22h09

Auteur d'une bonne saison avec l'OL, Karl Toko-Ekambi aurait attisé l'intérêt d'un prétendant original puisqu'Al-Sadd voudrait s'attacher les services du Camerounais.