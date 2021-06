Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Gerson, Longoria va dégainer une offre de 10M€ pour ce crack argentin !

Publié le 4 juin 2021 à 20h10 par B.C.

Alors que Gerson est tout proche de l’OM, Pablo Longoria n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin et devrait prochainement passer à l’action pour s’attacher les services de Thiago Almada.

L’été s’annonce chaud dans la cité phocéenne ! Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’OM est parvenu à trouver un terrain d’entente avec Flamengo pour le transfert de Gerson, estimé à 30M€ bonus compris, et un accord définitif devrait être trouvé dans les prochaines heures selon RMC . D’après nos informations, Pablo Longoria n’a pas l’intention de s’arrêter là et lorgne notamment Matteo Guendouzi (Arsenal) ou encore Fabien Centonze (FC Metz), mais c’est vers un autre jeune talent sud-américain que pourrait se focaliser l’OM après Gerson. Ce jeudi, l’agent de Thiago Almada a été aperçu à Marseille, et comme l’a précisé RMC , ce déplacement est bien lié à l’éventuel transfert du milieu offensif, qui devrait rapidement faire l’objet d’une offre phocéenne.

Une offre bientôt formulée pour Almada ?