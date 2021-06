Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est tout proche de boucler un énorme coup !

Publié le 4 juin 2021 à 12h10 par La rédaction

A la recherche de renforts au milieu de terrain, l'OM est proche de signer Mattéo Guendouzi, qui ne figure plus dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal.

L’OM compte bien se montrer actif lors du prochain mercato estival. La prochaine session de transferts n’ouvrira ses protes que le 9 juin, mais Pablo Longoria a avancé dans plusieurs dossiers. L’OM serait sur le point de recruter Gerson (Flamengo) et pourrait également enregistrer l’arrivée de Mattéo Guendouzi. Comme annoncé par le 10 Sport, le club marseillais est le mieux placé pour accueillir le joueur d’Arsenal, même si les demandes des Gunners retardent la signature.

« Guendouzi est sur le point de signer avec Marseille »