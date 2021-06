Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà le premier gros coup de l’été pour Longoria !

Publié le 4 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité de l’OM pour ce mercato estival, Gerson n’a jamais été aussi proche de boucler son transfert vers le club phocéen, et devrait être le premier gros coup de l’été.

Le 22 mai, le10sport.com vous révélait en exclusivité que tout était presque calé pour l’arrivée de Gerson à l’OM. Le milieu de terrain de Flamengo a trouvé un accord avec Pablo Longoria sur les bases d’un contrat de cinq ans, et le montant de son transfert est fixé à 24M€ + 6M€ de bonus. Une dépense forte de la part de la direction de l’OM, et cette tendance est plus que jamais en train de se confirmer pour Gerson…

Gerson va débarquer à l’OM